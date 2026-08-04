Dinari запускает токенизированные акции S&P 500

Во вторник Dinari сообщила, что стала первой компанией, которая позволяет соответствующим требованиям американским инвесторам торговать более чем 700 токенизированными акциями с использованием USDC через кошельки с самостоятельным хранением средств.
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