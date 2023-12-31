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В Казахстане образовалась крупная пробка

1150 автомобилей стоят в пробке на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Казахстане из-за сильной метели. В МВД страны сообщили, что всего в Карагандинской области в заторах оказались почти 3,5 тысячи человек, из которых 129 — дети.

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