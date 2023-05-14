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Зеленский о контрнаступлении: в ближайшее время будут важные шаги

Зеленский о контрнаступлении: в ближайшее время будут важные шаги

Однако отметил, что в ближайшее время будут предприняты определенные важные шаги. Также он рассказал, что войска готовятся со всей самоотдачей.

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