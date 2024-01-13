Студенты Тамбовского филиала Президентской академии победили в конкурсе научных работ

Студенты Тамбовского филиала Президентской академии стали победителями областного конкурса научных работ среди студентов образовательных организаций Тамбовской области «Соблюдение прав человека в Тамбовской области – 2023».
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