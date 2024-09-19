Пауэлл преуменьшил влияние снижения ставки на президентскую гонку Трампа-Харрис

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предположил, что более значительное, чем ожидалось, снижение процентной ставки вряд ли существенно повлияет на президентскую гонку между вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом Дональдом Трампом, поскольку экономические последствия этого решения проявятся не сразу.