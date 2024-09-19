Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Пауэлл преуменьшил влияние снижения ставки на президентскую гонку Трампа-Харрис

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предположил, что более значительное, чем ожидалось, снижение процентной ставки вряд ли существенно повлияет на президентскую гонку между вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом Дональдом Трампом, поскольку экономические последствия этого решения проявятся не сразу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх