Залезли в квартиру посреди белого дня и пожалели об этом приморские воры

В поселке Липовцы Октябрьского округа двое мужчин залезли в окно к местной жительнице. "Похозяйничав" в холодильнике, злоумышленники обнаружили, что хозяйка квартиры находится дома, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Октябрьскому округу.
Популярные статьи
- Петербургское «Яблоко» анонсировало акцию памяти Немцова и подало заявку на антивоенный митинг. Обновлено
- Дудь выпустил интервью с Борисом Акуниным — о Путине и боевых действиях в Украине
- В России заблокировали сайты New Times, «Настоящего времени», «Крым.Реалий», «Украинской правды», «Интерфакс.Украины», «Корреспондента» и «Гордона»