Залезли в квартиру посреди белого дня и пожалели об этом приморские воры

В поселке Липовцы Октябрьского округа двое мужчин залезли в окно к местной жительнице. "Похозяйничав" в холодильнике, злоумышленники обнаружили, что хозяйка квартиры находится дома, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Октябрьскому округу.