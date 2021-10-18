СКР проведет повторную экспертизу в деле о странной смерти в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и повторную комплексную экспертизу в деле годичной давности о гибели мужчины в частном доме деревни Хязельки Ленинградской области.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и повторную комплексную экспертизу в деле годичной давности о гибели мужчины в частном доме деревни Хязельки Ленинградской области.
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