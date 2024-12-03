Глава InfoWatch Касперская: 80% телефонного мошенничества идет с Украины

Около 80% телефонного мошенничества, нацеленного на россиян, осуществляется с территории Украины. Об этом рассказала в интервью информагентству ТАСС президент группы компаний InfoWatch, предправления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.
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