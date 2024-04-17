Дорогу в районе крымского Джанкоя перекрыли после взрывов и пожара

Участок автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения.Власти Крыма ввели ограничения движения транспорта на границе Крыма и Херсонской области на участке Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до с.
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