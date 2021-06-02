"/>

Донбасс Сегодня

71 подписчик

Азаренка убрали из эфира украинского ТВ после слов о Майдане

Азаренка убрали из эфира украинского ТВ после слов о Майдане

Калейдоскоп Политика Представитель СМИ Беларуси сильно разозлил коллег. В одном из эфиров украинского ТК “НАШ” произошел скандал в эфире, который был вызван конфликтом гостя эфира – белорусского пропагандиста Григория Азаренка и ведущих шоу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх