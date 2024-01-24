Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Георгий Михалев
    Обычное политическое судилище. Особенно смешно слышать о том кто подал заявление в суд. ЮАР, где каждый день убивают ...Политически мотив...
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Политически мотивированное судилище

Политически мотивированное судилище

Добрый вечер, Империя. Израилю не удалось отпетлять от иска ЮАР, поэтому сейчас приходится искать доводы, чтобы доказать, что Международный суд ООН – это вообще какая-то мелкая конторка, пытающаяся склепать приговор за геноцид палестинцев очень бедному Израилю.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное политическое судилище. Особенно смешно слышать о том кто подал заявление в суд. ЮАР, где каждый день убивают как тараканов, сотнями.
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