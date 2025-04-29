НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

27 очков Джимми Батлера и 26 очков Брэндина Подземски позволили «Голден Стэйт» упрочить лидерство в серии с «Хьюстоном»

Форвард «Уорриорс» Джимми Батлер вернулся на паркет после травмы таза, провел в игре 40 минут и отметился 27 очками (7 из 12 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 12 из 12 с линии), 5 подборами, 6 передачами и 1 блок-шотом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх