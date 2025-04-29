27 очков Джимми Батлера и 26 очков Брэндина Подземски позволили «Голден Стэйт» упрочить лидерство в серии с «Хьюстоном»

Форвард «Уорриорс» Джимми Батлер вернулся на паркет после травмы таза, провел в игре 40 минут и отметился 27 очками (7 из 12 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 12 из 12 с линии), 5 подборами, 6 передачами и 1 блок-шотом.
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