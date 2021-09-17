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Daily Mail (Великобритания): город, ставший полем боя

— Внезапные городские учения в Риге возмутили и позабавили жителей — В выходные дни город превратился в имитационный район боевых действий — Гражданское население по всей видимости не предупредили о проведении маневров — Министерство обороны извинилось за учения, в ходе которых два военнослужащих получили травмы — Как раз в это время Россия проводит масштабные военные игры и учения совместно с Белоруссией Внезапные городские учения в Риге возмутили и позабавили жителей этого города, наблюдавших за тем, как солдаты стреляли холостыми патронами, проводя тренировки на улицах латвийской столицы.

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