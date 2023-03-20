Названы простые продукты для борьбы с весенним авитаминозом

Диетолог Наталья Круглова назвала продукты, которые помогут бороться с весенним авитаминозом. Врач рекомендует включить в рацион рыбу, молоко, морковь, перец, помидоры и тыкву, чтобы не допустить негативных последствий дефицита витаминов A и D.