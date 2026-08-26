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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ представила гимн от Георгия Каспаряна, Игоря Вдовина и Kito Jempere: «Эстетика «Кино» и «Симфонического Кино» встречается с современной электронной музыкой»

КХЛ представила гимн лиги – музыкальную тему, которая будет использоваться в трансляциях и других медиаформатах.

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