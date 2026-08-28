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FiNE NEWS

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Как помочь будущему первокласснику привыкнуть к школе

Первый день в школе является значимым событием для ребенка. Новая обстановка, незнакомые учителя, одноклассники и правила могут вызывать волнение даже у тех детей, которые с нетерпением ждут начала учебы.

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