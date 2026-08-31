❗️ В Симферополе осудят женщину за убийство мужа во время ссоры В мае этого года 46-летняя неработающая местная жительница в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанесла супругу один удар ножом в область шеи.
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