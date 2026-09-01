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Самые смешные шутки вторника и «позжечок»

Самые смешные шутки вторника и «позжечок»

В России заблокировали X (он же «Твиттер»), но наш специальный корреспондент из-за рубежа продолжает присылать нам самые удачные твиты дня.

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