Самые смешные шутки вторника и «позжечок»

В России заблокировали X (он же «Твиттер»), но наш специальный корреспондент из-за рубежа продолжает присылать нам самые удачные твиты дня.
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