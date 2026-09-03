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Рамблер

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Андрей Малахов рассказал, что его восьмилетний сын любит рисовать

Андрей Малахов рассказал, что его восьмилетний сын любит рисовать

Телеведущий Андрей Малахов посетил презентацию сезонной программы «Сияния», в которой рассказал об увлечениях восьмилетнего сына Александра.

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