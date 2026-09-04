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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киз побила рекорд по победам в решающих тай-брейках на ТБШ – ранее он принадлежал Деменьтевой

Мэдисон Киз установила рекорд Открытой эры по выигранным решающим тай-брейкам на «Больших шлемах». Американка вышла в третий круг US Open , победив Анну Бондар со счетом 5:7, 6:4, 7:6(10-5).

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