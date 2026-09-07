Муж президента Танзании умер в больнице на Занзибаре

Утром 7 сентября в Мемориальной больнице имени Эмилио Мзены на Занзибаре скончался Хафид Амейр Хасан, супруг президента Танзании Самии Сулуху Хасан.
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