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Мировое обозрение

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Муж президента Танзании умер в больнице на Занзибаре

Муж президента Танзании умер в больнице на Занзибаре

Утром 7 сентября в Мемориальной больнице имени Эмилио Мзены на Занзибаре скончался Хафид Амейр Хасан, супруг президента Танзании Самии Сулуху Хасан.

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