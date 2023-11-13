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Военное обозрение

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Пётр Петрович Ласси. Пик карьеры ирландского полководца Российской империи

Пётр Петрович Ласси. Пик карьеры ирландского полководца Российской империи

Martin Bernigeroth. Peter von Lacy, 1730 г. В предыдущих статьях мы говорили о происхождении и молодости ирландского дворянина Петра Ласси (Pierce Edmond de Lacy), его службе в Русской армии и участии в Северной войне.

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