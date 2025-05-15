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«Не спешите бухтеть» – Мединский вновь летит в Стамбул на переговоры с Украиной

«Не спешите бухтеть» – Мединский вновь летит в Стамбул на переговоры с Украиной

На переговорах по Украине в Турции в четверг не будет ни Дональда Трампа, ни Владимира Путина. От американцев летит госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф.

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