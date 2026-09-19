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Суть Событий

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Режим ЧС введен на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив

Режим ЧС введен на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив

На Таймыре ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Хатангский залив. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев.

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