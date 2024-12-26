Айза рассказала о переменах в отношениях с Гуфом после его лечения

Звезда соцсетей и предпринимательница Айза-Лилуна Ай рассказала, что отношения с бывшим мужем, рэпером Алексеем Долматовым, известным широкой публике под псевдонимом Гуф, значительно улучшились после прохождения им курса лечения в реабилитационной клинике.