Айза рассказала о переменах в отношениях с Гуфом после его лечения

Звезда соцсетей и предпринимательница Айза-Лилуна Ай рассказала, что отношения с бывшим мужем, рэпером Алексеем Долматовым, известным широкой публике под псевдонимом Гуф, значительно улучшились после прохождения им курса лечения в реабилитационной клинике.
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