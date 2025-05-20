В парке “Солнечный” в Братске ищут опасные деревья

В парке «Солнечный» в Энергетике началось обследование деревьев сотрудниками и студентами БрГУ с целью выявления потенциально опасных экземпляров в преддверии первого этапа благоустройства, включающего создание новых дорожек.
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