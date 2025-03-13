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В России бананы могут включить в список сельхозпродукции

В России бананы могут включить в список сельхозпродукции

Идея состоит в том, чтобы производители этой культуры могли претендовать получение господдержки. А люди, которые хотят выращивать в России бананы, естьПравительство РФ рассматривает возможность включения бананов в перечень сельхозкультур, что позволит производителям получить государственную поддержку.

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