Ethereum: ключевые уровни и ближайший прогноз тренда

Анализ потоков на биржах для Ethereum демонстрирует неоднозначную динамику инвесторских настроений. С начала 2021 года циклы притока и оттока отражают изменение доверия, а в начале 2025 года наблюдаются значительные оттоки – около 250 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии