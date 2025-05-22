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Царьград

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Зеленский перешёл черту: Подмосковье атаковали дроны с осколочно-фугасной бомбой. Появились кадры полёта

Зеленский перешёл черту: Подмосковье атаковали дроны с осколочно-фугасной бомбой. Появились кадры полёта

В Сети опубликовано видео полёта дрона ВСУ с осколочно-фугасной бомбой над Подмосковьем.Сегодня ночью украинские боевики запустили в сторону России свыше 100 дронов.

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