Первые 10 российских морских беспилотников испытают в зоне СВО до конца года

Первые 10 российских морских беспилотников будут испытаны в зоне СВО до конца года. Российская сторона планирует провести испытания десяти морских дронов производства холдинга KMZ, который специализируется на выпуске катеров для силовых ведомств РФ.
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