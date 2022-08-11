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«Реал» взял Суперкубок Европы, Медведев вылетел с «Мастерса», Писарев принял «Химки», Воробьев признался в покупке военника, Кукуян назначен на «Зенит» – ЦСКА, Миранчук уже в Турине и другие новости

1. В Суперкубке Европы обошлось без сюрпризов: «Реал» уверенно победил «Айнтрахт» (2:0) благодаря голам Давида Алабы и Карима Бензема и взял трофей в 5-й раз, догнав «Барсу» и «Милан».

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