"Атаки роями по 1000 штук": Британия оценила военный потенциал России

По версии издания Economist, у русских есть возможности атаковать Украину тысячами дронов.Русская армия способна запустить на территорию Украины тысячу беспилотников сразу, уверены журналисты британского издания Economist: Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью.