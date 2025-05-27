ВСУ загнаны в угол: Россия нарастила производство БПЛА и выжигает боевиков

Российская промышленность значительно расширила производство беспилотников, баллистических и крылатых ракет, что позволяет ей без затруднений проводить более интенсивные удары по украинским целям, не истощая своих арсеналов, согласно репортажу лондонской Financial Times от 26 мая.
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