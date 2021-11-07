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Осталась без дверей: автомобилистка выехала на перекресток и пожалела об этом

Осталась без дверей: автомобилистка выехала на перекресток и пожалела об этом

В Уссурийске на перекрестке неравнозначных дорог 36-летняя автомобилистка выехала на главную дорогу. При этом женщина не стала пропускать движущийся автомобиль.

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