Осталась без дверей: автомобилистка выехала на перекресток и пожалела об этом

В Уссурийске на перекрестке неравнозначных дорог 36-летняя автомобилистка выехала на главную дорогу. При этом женщина не стала пропускать движущийся автомобиль.
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