Соседов обрушился на Кудрявцеву после скандала на шоу «Суперстар»

Финал шоу «Суперстар» был испорчен громким скандалом. Азиза уверенно лидировала весь сезон, и вдруг в финале Лера Кудрявцева внезапно обвинила певицу неподобающем поведении, из-за которого телеведущая не может поставить ей высший балл.