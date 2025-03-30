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Мода и Шоу-бизнес

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Соседов обрушился на Кудрявцеву после скандала на шоу «Суперстар»

Соседов обрушился на Кудрявцеву после скандала на шоу «Суперстар»

Финал шоу «Суперстар» был испорчен громким скандалом. Азиза уверенно лидировала весь сезон, и вдруг в финале Лера Кудрявцева внезапно обвинила певицу неподобающем поведении, из-за которого телеведущая не может поставить ей высший балл.

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