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Аргументы и Факты

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Финляндия нарастила импорт из РФ до €285 млн, несмотря на санкции

Финляндия нарастила импорт из РФ до €285 млн, несмотря на санкции

Финляндия в январе-апреле текущего года увеличила закупки российских товаров. Общий объем импорта достиг €285 млн, что на €15 млн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Yle со ссылкой на данные финской таможни.

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