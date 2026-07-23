Финляндия нарастила импорт из РФ до €285 млн, несмотря на санкции

Финляндия в январе-апреле текущего года увеличила закупки российских товаров. Общий объем импорта достиг €285 млн, что на €15 млн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Yle со ссылкой на данные финской таможни.
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