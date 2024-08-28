Хабиб сообщил, что его отец хотел вырастить чемпиона UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проинформировал о том, что планировал прекратить выступления, когда серьёзно травмировался, но отказался от этой идеи после диалога со своим отцом Абдулманапом.
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