Не хочешь прививаться — отстранят от работы?

Вакцинация должна быть тотальной и обязательной, но справится ли с этой задачей власть Министр труда и социальной защиты Антон Котяков разъяснил, что сотрудников предприятий можно отстранить от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса.
Вакцинация должна быть тотальной и обязательной, но справится ли с этой задачей власть Министр труда и социальной защиты Антон Котяков разъяснил, что сотрудников предприятий можно отстранить от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса.
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