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Не хочешь прививаться — отстранят от работы?

Не хочешь прививаться — отстранят от работы?

Вакцинация должна быть тотальной и обязательной, но справится ли с этой задачей власть Министр труда и социальной защиты Антон Котяков разъяснил, что сотрудников предприятий можно отстранить от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса.

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Регина Станиславовна
Не мытьем так катаньем. С помощью репрессивных мер , пожалуй заставят сделать прививки даже тех, кому их опасно делать. Плевать на людей.
Астон Мартин
" В США, откуда мы позаимствовали эту модель, вообще нет министерства здравоохранения." - не от этого ли решения все проблемы , америкосы считают нас врагами на генетическом и политическом уровне но у нас есть какие то гады которые внедряют все американское , всю систему управления , образования и здравоохранения , практически все стратегические каноны существования государства по американской модели , это что - разве не предательство ??? и разве не прав был Сталин , когда вычисляли американских шпионов среди политической среды и арестовывали и в результате имели в результате сильное и могущественное советское государство , а что происходит сейчас ??? все свое традиционное , испытанное временем уничтожается и навязывается полностью чужеродная система по американским лекалам под видом реформ ??? почему америкосы не устанавливают у себя наши наработки а мы устанавливаем их ???разве это не предательство , никто не в курсе ???
Василий Шафранов
Наши (или скорей всего не наши) правители успешно выполняют план по сокращению численности населения, и в большей части русского. По указке мировых сионистов. (Заговор сионских мудрецов). И я все думаю - точно ли наш народ. наша страна победили фашизм в 1945 году.....
Астон Мартин
ошибка была в том что допустили америкосов к судейству на Нюрнбергском процессе и они фактически изменили схему и геноцида народов а себя возвели в ранг победителей , хотя на самом деле они выпестовывали гитлера и его фактические действия по разжиганию войны , америкосы по сути провокаторы
alik3456
Сначала отстранят, потом пристрелят!
борис сторублевцев
у меня вопрос образовался ?А те кто требует сделали прививки или нет???А депутаты думы правительство?
Марина Панаева
По Питеру гуляют толпы туристов,приехавших на чемпионат,в метро не протолкнуться, Анапа захлёбывается от наплыва отдыхающих,а в Москве и Подмосковье в кафе и музеи без QR кода пускать не будут...смешно,однако...у наших правителей логика есть?
Николай Зайчиков
Ну если в Китае при малейшей опасности закрывали даже города то у нас наплевали на все и открывают авиасообщения с Турцией и США

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