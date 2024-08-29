Путин призвал иностранцев переезжать в Россию и напугал чешского писателя: "Последний раз русские делали это перед Второй мировой"
© POOL 15,7K прочтений Вчера
Предложение Путина иностранцам переезжать в Россию напугало публициста Ладислава Ветвичку.
Комментарии
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Принимая миллионы "черных" мигрантов,раздавая им паспорта зачем-то,властт всё время ставила перепоны лицам славянской наружности! Например пепеселенцам из Европы предлогали ехатт в деревни или на Восток России! Представляете? Например хочу жить в Москве или Питере,а мне говорят"Нет" надо в деревню! При этрм в Москве и Питере тысячи таджиков,армян,узбеков и никаких ограничений.Как так?
Тгже самок с паспортами России,таджикам их раздают,а зачем,там что война,голод,разруха? Не дай бог за паспортом славянин припрется,вся бюрократия России встает!
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