Путин призвал иностранцев переезжать в Россию и напугал чешского писателя: "Последний раз русские делали это перед Второй мировой"

Eduard

Принимая миллионы "черных" мигрантов,раздавая им паспорта зачем-то,властт всё время ставила перепоны лицам славянской наружности! Например пепеселенцам из Европы предлогали ехатт в деревни или на Восток России! Представляете? Например хочу жить в Москве или Питере,а мне говорят"Нет" надо в деревню! При этрм в Москве и Питере тысячи таджиков,армян,узбеков и никаких ограничений.Как так?