Регбисты «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ» сыграют в полуфинале чемпионата России

Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс" Ответный полуфинальный матч чемпионата России по регби между «Стрелой-Ак Барс» и «Енисеем-СТМ» состоится сегодня, 11 октября, в Красноярске.
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