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Figaro: Танки Abrams взрываются при неверном обслуживании

Figaro: Танки Abrams взрываются при неверном обслуживании

Экс-комбат танкового подразделения Вооружённых сил Франции Ян Буавен указал на тот факт, что созданные в Соединённых Штатах танки «Абрамс» требуют крайне бережного техобслуживания и способны оказаться непригодны к ведению сражений из-за неверного ремонта.

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