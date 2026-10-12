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Мелкая моторика без скучных прописей: 7 игр, которые понравятся детям

Мелкая моторика без скучных прописей: 7 игр, которые понравятся детям

С комментариями эксперта фото: Karen Osdieck/Getty Images Елена Иванова мама двух трехъязычных девочек, основатель сети образовательных центров «Полиглотики», лингвист, предприниматель Есть дети, которые могут двадцать минут возиться с конструктором, но через две минуты закрыть тетрадь с заданием, потому что не хватает терпения.

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