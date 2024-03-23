В «Крокус Сити Холле» совершено массовое убийство

Евгения Баринова

"Крепись, народ. Держись, моя столица. Им всё равно нас всех не запугать! Им всё равно нас всех не запугать! Кто победить не смог на поле боя, Тот безоружным подло в спину бьёт, Москве сегодня ночью нет покоя, И вой сирен на части душу рвёт. Пылает адом крыша Крокус Сити, А с нею ненависть съедает изнутри! И чей-то крик: «О, Боже, помогите!» И звон стекла… и выстрелы вдали… Кем надо быть? Какой трусливой тварью, Чтобы стрелять невинного в упор?! Живое сердце рвать горячей сталью, Совсем бездушно дёргая затвор. Лишь чёрный дым над зданием клубится, А нужных слов в ответ не подобрать… Крепись, народ. Держись, моя столица. Им всё равно нас всех не запугать!" Аленка Черри 22.03.2024