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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В «Крокус Сити Холле» совершено массовое убийство

В «Крокус Сити Холле» совершено массовое убийство

  Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт: неизвестные открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар.

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Евгения Баринова
&quot;Крепись, народ. Держись, моя столица. Им всё равно нас всех не запугать! Им всё равно нас всех не запугать! Кто победить не смог на поле боя, Тот безоружным подло в спину бьёт, Москве сегодня ночью нет покоя, И вой сирен на части душу рвёт. Пылает адом крыша Крокус Сити, А с нею ненависть съедает изнутри! И чей-то крик: «О, Боже, помогите!» И звон стекла… и выстрелы вдали… Кем надо быть? Какой трусливой тварью, Чтобы стрелять невинного в упор?! Живое сердце рвать горячей сталью, Совсем бездушно дёргая затвор. Лишь чёрный дым над зданием клубится, А нужных слов в ответ не подобрать… Крепись, народ. Держись, моя столица. Им всё равно нас всех не запугать!&quot; Аленка Черри 22.03.2024
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Светлана Филатова
😱🥲🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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ИП
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