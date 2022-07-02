Медведев заявил о завершении "бурного романа" между европейцами и украинцами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что "бурный роман" европейцев с украинцами почти окончен, поскольку Запад уже устал от Украины.
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