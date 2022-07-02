СМИ2

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    ВОЗ создана на деньги Рокфеллера, работает под руководством США и не может считаться де-факто организацией, объективн...После снятия всех...
  • Natalia Ivanova
    А когда Россия предъявит свои требования по репарациям к Германии???В Польше заявили ...
  • Дмитрий Танцюра
    Ты готов убедить стадо на мои условия ?Медведев заявил о...

Медведев заявил о завершении "бурного романа" между европейцами и украинцами

Медведев заявил о завершении "бурного романа" между европейцами и украинцами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что "бурный роман" европейцев с украинцами почти окончен, поскольку Запад уже устал от Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх