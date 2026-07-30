⁉️ Какие законы вступят в силу в августе 2026 г. ✅️Пенсии для работающих Ежегодно 1 августа Соцфонд индексирует страховую часть пенсии для продолжающих работать.
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⁉️ Какие законы вступят в силу в августе 2026 г. ✅️Пенсии для работающих Ежегодно 1 августа Соцфонд индексирует страховую часть пенсии для продолжающих работать.
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