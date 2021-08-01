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Военнослужащие Фокинского ОРТЦ ГЦ РКО отработали применение средств индивидуальной защиты в ходе комплексной тренировки

Военнослужащие Фокинского ОРТЦ ГЦ РКО отработали применение средств индивидуальной защиты в ходе комплексной тренировки

Регулярное проведение подобных тренировок позволяют военнослужащим подробно изучить типовые ошибки и повысить уровень практических навыков применения средств индивидуальной защиты.

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