Нецелевое использование средств медорганизациями в России превысило 26 млн рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Требования о возврате более 26 млн рублей, использованных не по целевому назначению, были выставлены российским медицинским организациям по итогам проверок территориальными органами обязательного медицинского страхования (ТФОМС) РФ в 2019-2020 годах, следует из отчета Счетной палаты "Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного страхового запаса бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала".