Хит группы «Bad Boys Blue», который в 1980-х звучал на каждой дискотеке

«Bad Boys Blue» - любимая музыка из 1980-х Кажется, ещё совсем недавно эта мелодия неслась из всех динамиков, а молодёжь на дискотеках отчаянно пускалась в пляс, когда ди-джей включал записи группы «Bad Boys Blue».
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