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Театр абсурда

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Реакция молниеносная - в Федерации мигрантов России назвали Думскую инициативу "бессмысленной и странной"

Реакция молниеносная - в Федерации мигрантов России назвали Думскую инициативу "бессмысленной и странной"

Politiki.net Мы граждане России только позволили себе обсудить инициативу поступившую на рассмотрение в Государственную Думу - о запрете приезжим работать в такси, школах и больницах, а президент Федерации мигрантов Вадим Коженов ее уже "зарубил".

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Совет командиру мигрантов - пусть работают каждый у себя на родине , это абсолютно наполнено смыслом и лишено всяких странностей !!!
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1 д.
ПС
Павел Смирнов
Взгляд на фото пустой, безразличный и тупой, сразу видно сука ссучился. Обиделся?, приглашай или вызывай на мужской разговор, место и время, буду сука.
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1 д.
BM
Boris Merfi
не гамадрилам указывать медведям по поводу правил жизни в берлоге
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1 д.

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