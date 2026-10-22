Каждый раз, когда я собираюсь на отдых в Турцию, ловлю себя на мысли, что эта страна давно перестала быть просто пляжным направлением.
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